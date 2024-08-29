МОН: Вступники до вишів на контрактну форму навчання можуть отримати державний грант

Вступники на контрактну форму навчання можуть отримати державний грант уже у 176 університетах України, що покриває частину вартості навчання.
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки, передає УНН.
«Станом на 28 серпня 176 державних та приватних закладів з різних регіонів України долучилися до пілотного проєкту із впровадження державних грантів», - йдеться в повідомленні.
У міністерстві наголосили, що перелік закладів постійно оновлюється та збільшується.
Умовами отримання державного гранту є:
Студенти зможуть отримати від 15 до 37,5 тис. гривень (в залежності від балу НМТ) на рік для покриття частини вартості навчання.
У МОН уточнюють, що вступ на бюджетну форму залишається без змін: якщо студент вступає на бюджетне місце, держава оплачує всю вартість навчання.
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