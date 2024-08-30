Железняк: Мінекономіки працює над критерієм економічного бронювання

Міністерство економіки працює над критерієм економічного бронювання, яке хочуть запустити у жовтні-листопаді. Планують привʼязати цю можливість до рівня зарплат.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики представники Мінекономіки підтвердили, що відомство працює над економічним бронюванням.
"Одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат", - зауважив Железняк.
Він додав, що наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення залежить від позиції вищого політичного керівництва.
Стосовно дат, то за інформацією Железняка, впровадження економічного бронювання планується на жовтень - листопад.
Як очікується, то по консервативним розрахункам, дохід бюджету може становити 40 млрд грн на рік.
"Тому їм потрібна місячна звітність по податкам на зарплати в податковому законі", - підсумував Железняк.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023