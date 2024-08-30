АРМА анонсувало вдосконалення Реєстру арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту конфіскованих активів анонсувало вдосконалення Реєстру арештованих активів.
Очільниця АРМА Олена Дума повідомила, що реєстр був створений за технічним завданням 2016 року, тож тепер потребує суттєвих оновлень.
По них йшлося на зустрічі з представником міжнародного об'єднання компаній Intecracy group, що спеціалізується на інформаційно-комунікаційних технологіях, Юрієм Сивицьким.
Серед запланованих удосконалень:
Також модернізують користувацький інтерфейс (UI) і досвід користувача (UX), запровадять адаптивний дизайн і оптимізують структуру даних та навігації, щоб користувачі могли швидко знаходити потрібну інформацію.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023