Президент Сербії відкинув твердження про те, що він підтримує тісні зв'язки з путіним

Президент Сербії Александар Вучич відкинув твердження про те, що він підтримує тісні зв'язки з володимиром путіним, а також запевнив, що його країна не є "троянським конем" рф у Європі.
Про це він заявив, виступаючи у Празі на міжнародній конференції з безпеки Globsec, передає Укрінформ із посиланням на Радио Свобода.
За словами Вучича, він не розмовляв із путіним уже два з половиною роки – з моменту початку широкомасштабного вторгнення рф до України. Він також зазначив, що Сербія не "сидить на двох стільцях" і перебуває на шляху вступу до ЄС.
При цьому Вучич не став заперечувати, що в його країні традиційно дуже добре ставляться до росії. "Ми це не приховуємо, і я не соромлюся цього", – наголосив він.
Президент зазначив, що в ЄС не згодні з позицією Сербії, яка - на відміну від переважної більшості інших кандидатів на вступ до союзу - не запровадила санкції проти росії, але "розуміють" позицію Белграда.
Євросоюз, на думку Вучича, має більше довіряти Сербії та її прагненню до євроспільноти. Найбільшою проблемою на шляху до ЄС він назвав не відносини Сербії з Росією чи Україною, а ситуацію частково визнаного Косова.
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