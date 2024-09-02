NYT: У США не вважають дружній вогонь імовірною причиною аварії F-16

Американська сторона не вважає дружній вогонь імовірною причиною аварії винищувача F-16 і загибелі пілота під час відбиття масованого ракетного удару по Україні 26 серпня, повідомляє New York Times із посиланням на військових чиновників.

"У суботу два високопоставлені військові чиновники США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною аварії F-16, і що американські та українські слідчі розглядають різні можливості. Це може включати в себе такі речі, як механічна несправність або помилка пілота", - зазначає видання.

Як повідомлялося, український льотчик Олексій Месь, пілотуючи F-16, загинув 26 серпня під час відбиття російського масованого удару. Він знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Офіційне повідомлення про загибель льотчика з'явилося 29 серпня.

Міністерство оборони України створило спеціальну комісію для з'ясування причин катастрофи F-16.

Пізніше стало відомо, що до розслідування долучилися фахівці зі США.