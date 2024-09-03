ФДМУ: Кабмін погодив призначення наглядової ради АТ "Енергетична компанія України

Кабінет міністрів України погодив подання Фонду держмайна України щодо призначення наглядової ради АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ"), до складу якої за результатами конкурсного відбору ввійдуть три незалежні члени і два представники держави, повідомило приватизаційне відомство.

Згідно з його повідомленням на сайті в понеділок увечері, незалежними членами НР "ЕКУ" стануть керуючий директор консалтингової компанії Stratos Energy Consulting Пітер Стайлз, член правління енергодистриб'юторської компанії Yedas Grids (входить до енергохолдингу Çalık Enerji, Туреччина) Абдулла Коксаль та старший менеджер консалтингової компанії LCHM (Велика Британія), яка спеціалізується на питаннях комплаенсу та аудиту, Олександр Мужель.

Членами наглядової ради від держави будуть призначені заступники голови ФДМ Оксана Осьмачко та Ігор Тимошенко.

Зазначається, що Стайлз понад 20 років обіймав посаду виконавчого члена правління Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET), а до цього дев'ять років працював віцепрезидентом Enron Europe. Має значний досвід реалізації масштабних проєктів у Європі, пов'язаних із виробництвом електроенергії, трейдингом електроенергією та газом, а також у сфері відновлюваної енергетики та торгівлі квотами на викиди вуглецю.

Коксаль понад три роки працював в українському енергохолдингу ДТЕК, зокрема, керував запуском енергопостачального бренду YASNO. Обіймав керівні посади в енергокомпанії Enerjisa (Туреччина, венчурний актив Sabancı Holding і E. ON), що обслуговує 9 млн клієнтів, а також працював у компанії Siemens у Туреччині. Мужель, працював на керівних посадах у Bank of America, Merrill Lynch і ING Bank (Велика Британія), відповідав за діяльність на ринку первинного капіталу, зокрема залучення фінансування для великих енергокомпаній. У 2021-2023 роках обіймав посаду члена наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Осьмачко раніше обіймала керівні посади в приватних підприємствах та асоціаціях, що спеціалізуються на зовнішньоекономічній діяльності. Тимошенко до роботи у ФДМ понад 30 років обіймав керівні посади в органах виконавчої влади Рівненської області. Зокрема, працював заступником голови Рівненської обласної держадміністрації, очолював її управління економіки та інвестполітики, департамент економічного розвитку і торгівлі.

Загалом у конкурсному відборі на посади незалежних членів НР "ЕКУ" взяв участь 41 кандидат.

"Формуючи наглядову раду "ЕКУ", ФДМ ставив перед собою завдання створити можливості для зайняття компанією нових позицій на внутрішньому і зовнішньому ринках. У висококонкурентному відборі на посади незалежних членів ми змогли відібрати кандидатів, досвід яких здатний дати "ЕКУ" нові імпульси для розвитку. Їхній досвід (...) посилить держкомпанію", - прокоментував голова ФДМ Віталій Коваль.

"З досвідом та експертизою членів новосформованої наглядової ради ми плануємо продовжувати розвиток "ЕКУ" як енерготрейдингової компанії, здатної успішно конкурувати на українському та європейських ринках. Наша кінцева мета залишається незмінною - стабільне і якісне енергозабезпечення українських споживачів в умовах війни, а також збільшення доходів держави від трейдингу енергоресурсів", - зазначив гендиректор ЕКУ Віталій Бутенко.

Нагадаємо, 100% "ЕКУ" належить державі в особі ФДМУ.

Компанія входить до п’ятірки трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до двійки трейдерів зеленої електроенергії. "ЕКУ" заснувала першу державну балансувальну групу учасників ринку електроенергії, зазначає, що наразі вона є найбільшою за розміром в Україні. Клієнти компанії генерують 10% ВВП України.