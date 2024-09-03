Енергоатом: Через російські обстріли пошкоджена лінія електропередачі, яка живлить ЗАЕС

Через російські обстріли знову пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Якщо буде пошкоджена і ця лінія, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.