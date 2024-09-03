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Енергоатом: Через російські обстріли пошкоджена лінія електропередачі, яка живлить ЗАЕС

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Через російські обстріли знову пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Якщо буде пошкоджена і ця лінія, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

Енергоатом
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