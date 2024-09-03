Прем’єрка Данії: Не думаю, що росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну без допомоги Китаю

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що росія не змогла б продовжувати повномасштабну війну проти України третій рік поспіль, якби їй не допомагав Китай. Таку думку вона висловила в інтерв’ю газеті Financial Times.
"Я не думаю, що росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну і водночас діяти так, як вона це робить в інших регіонах світу, без допомоги Китаю", – заявила Фредеріксен.
Водночас вона наголосила, що Європа повинна менше залежати від Китаю у сфері технологій і продемонструвати, що вона засвоїла свої уроки щодо надмірної залежності від одного постачальника, як це було раніше з російською нафтою та газом.
Фредеріксен закликала європейців змінити "наше ставлення, спосіб дивитися на світ, який базується на мирному часі". Натомість вона закликала до більшого усвідомлення ролі Пекіна в дозволі росії продовжувати агресію проти України.
Вона додала, що Європа повинна інвестувати більше у власні технології.
"Ми були надто залежними від російського газу та нафти, і тепер ми повторюємо те саме з Китаєм щодо багатьох технологій, що є великою помилкою", – зазначила очільниця уряду Данії.
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