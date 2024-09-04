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Банкір: Для вступу в ЄС Україні треба гармонізувати законодавство із правовими стандартами Європи

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Одним з першочергових завдань на шляху до вступу України до Європейського союзу є повна гармонізація законодавства України із правовими стандартами Європейського Союзу. Особливо, що стосується імплементації євродиректив, таких як "Директива ЄС 2014/59" щодо процедур оздоровлення та виведення банків з ринку.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів банкір, Голова наглядової ради ПАТ "Укрінком" Володимир Клименко.

"Простими словами — без гармонізаціїї законодавства не буде інвестицій в Україну. Не буде інвестицій — доведеться піднімати податки. Економіка України не виживе в умовах відсутності закордонного інвестиційного фінансування та перманентного підвищення податків. Особливу увагу слід приділити прийняттю та імплементації євродиректив, таких як "Директива ЄС 2014/59" щодо процедур оздоровлення та виведення банків з ринку", - прокоментував банкір.

Україна та ЄС продовжують спільний процес взаємної інтеграції, але цей шлях може зупинитись з причини небажання України виконувати євродирективи, які відносяться до сфери оздоровлення банківської сфери. ПАТ "Укрінком" вже 8 рік перебуває в судових процесах з Фондом гарантування вкладів, а все через небажання боржників банку повертати кошти установі. Сума боргових зобов'язань сягає понад 150 млн дол. США.

Клименко
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