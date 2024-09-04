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Schiff Sovereign: Золото може здорожчати у чотири рази

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Ціна золота нещодавно сягла $2500, ставши найвищою за весь час. Проте уже незабаром можна буде побачити ціни щонайменше у чотири рази вищі. Економічний тренд свідчить про зростання цін на золото в найближчому майбутньому поряд із здешевленням долара. На думку фінансової агенції Schiff Sovereign, вартість жовтого металу видається не надто високою.

«Є дуже вагомі аргументи, що золото все ще досить дешеве. Цілком можливо, що через кілька років золото вартістю $2500 може здатися надзвичайно недорогим», – вважають експерти.

Ресурс вважає, що падіння вартості американської валюти може бути пов'язане з можливим президентством Камали Гарріс. Її політика призведе до збільшення бюджетних видатків, зростання інфляції та роздування державного боргу США.

Наслідком цього може стати підвищений інтерес інвесторів до золота: цей актив велику історію збереження вартості. «Золото є ймовірним і дуже розумним резервним активом для інвесторів замість доларів, оскільки воно має 5000-річну історію збереження своєї вартості. Керівники центральних банків знають, що вони можуть обмінювати золото на інші валюти або стратегічні активи, і саме ці настрої спонукають їх купувати золото», – пояснює голова Schiff Sovereign Пітер Шіфф.

Природа хорошої резервної валюти – це стабільність. Іноземні уряди та установи потребують стабільності резервної валюти. Країни в усьому світі відчайдушно потребують чогось, на що вони могли б покластися, – чогось, що не буде «роздутим» або підлягає гігантському державному боргу.

«Ось чому золото сягає історичних максимумів. Найбільшим драйвером зростання цін на метал є попит центральних банків і вони скуповують буквально тонни золота. Для мене це очевидна ознака того, що вони готуються до кінця долара як домінуючої світової резервної валюти», – зазначив Шіфф.

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