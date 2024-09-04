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Гетманцев: Акцизний податок на солодкі газовані напої може бути запроваджено окремим законом

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Спеціальний акцизний податок на газовані напої з вмістом цукру або цукрозамінників може бути запроваджено в Україні окремим законом.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, відповідний законопроект вже рекомендований профільним комітетом Верховної Ради до ухвалення в першому читанні.

"Ми з цього приводу зустрічалися з бізнесом і наразі очікуємо від них пропозиції щодо оподаткування. Концепт податку зрозумілий. Його ініціював парламентський комітет з охорони здоров’я", - розказав депутат.

Цей податок існує більш ніж у 80 країнах світу. І в більшості країн податок справляється не з літру солодкого газованого напою, а залежно від вмісту цукру.

"Ми ж не бачимо на сьогодні (і бізнес з цим погоджується) можливості адміністрування цього податку виходячи зі вмісту цукру. Бо давати можливість Податковій зараз проводити експертизи по кожній діжці Coca-Cola – це додаткове повноваження, яке ми не хочемо давати. Плюс – воно ускладнює адміністрування. Тому ініціатори цієї норми взяли найнижчу податкову ставку і пропонують запровадити її не щодо вмісту цукру, а щодо кожного літру солодкого газованого напою", - пояснив Данило Гетманцев.

Він додав, що логіка цього податку полягає в шкідливості саме сполуки газу і цукру. За деякими дослідженнями, ця сполука впливає на організм людини гірше, ніж цигарки.

Тому, наприклад, податок не застосовуватиметься щодо соків або негазованих солодких вод.

Гетманцев, акциз
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