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Міносвіти: Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня

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Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня, процедура буде спрощена: подання відбуватиметься через "Дію", без участі ЄДЕБО та банків.

Про це повідомили у МОН у четвер, пише УНН.

"МОН інформує, що подання на державний грант відтерміновано. Подати заявки буде можливо орієнтовно з 15 вересня 2024 року (дату та час буде оголошено окремо). Алгоритм подання на державний грант суттєво спрощується. Критерії для надання державних грантів та їхні суми не змінюються", - вказали у МОН.

Повідомляється, що це пов'язано зі змінами, які "найближчий часом будуть внесені" до відповідної постанови. Вказано, що суттєво оптимізовано логістику надання державних грантів для здобуття вищої освіти: "процедура надання грантів буде швидшою, простішою і без зайвої бюрократії".

"Серед нововведень: подання відбуватиметься суто через мобільний застосунок "Дія". Тобто не потрібно подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний рахунок в банку", - зазначили у МОН.

Подати заявку на грант, як повідомляється, може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників).

МОН, Дія, грант
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