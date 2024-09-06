Міносвіти: Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня

Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня, процедура буде спрощена: подання відбуватиметься через "Дію", без участі ЄДЕБО та банків.
Про це повідомили у МОН у четвер, пише УНН.
"МОН інформує, що подання на державний грант відтерміновано. Подати заявки буде можливо орієнтовно з 15 вересня 2024 року (дату та час буде оголошено окремо). Алгоритм подання на державний грант суттєво спрощується. Критерії для надання державних грантів та їхні суми не змінюються", - вказали у МОН.
Повідомляється, що це пов'язано зі змінами, які "найближчий часом будуть внесені" до відповідної постанови. Вказано, що суттєво оптимізовано логістику надання державних грантів для здобуття вищої освіти: "процедура надання грантів буде швидшою, простішою і без зайвої бюрократії".
"Серед нововведень: подання відбуватиметься суто через мобільний застосунок "Дія". Тобто не потрібно подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний рахунок в банку", - зазначили у МОН.
Подати заявку на грант, як повідомляється, може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників).
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