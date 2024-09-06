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Свириденко пояснила, що сприяло економічному зростанню у липні

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ВВП України прискорилося у річному вираженні до 2,7% у липні з 1,1% у червні. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко із посиланням на попередню оцінку Мінекономіки.

Економічному зростанню сприяв ранній початок збирання врожаю в сільському господарстві та стабільна робота морського коридору, пояснила міністерка.

За січень-липень цього року зростання ВВП України становило 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За перше півріччя зростання ВВП оцінювалося на рівні 4,1%.

ВВП
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