Свириденко пояснила, що сприяло економічному зростанню у липні

ВВП України прискорилося у річному вираженні до 2,7% у липні з 1,1% у червні. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко із посиланням на попередню оцінку Мінекономіки.
Економічному зростанню сприяв ранній початок збирання врожаю в сільському господарстві та стабільна робота морського коридору, пояснила міністерка.
За січень-липень цього року зростання ВВП України становило 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За перше півріччя зростання ВВП оцінювалося на рівні 4,1%.
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