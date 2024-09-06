Федеральний канцлер: Австрія готова сприяти переговорам Києва та москви

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер запевнив, що його країна виступає за справедливий мир в Україні і готова сприяти переговорам Києва та москви.

Про це він повідомив у Twitter у четвер, 5 вересня.

За його словами, Австрія може стати місцем проведення українсько-російських переговорів.

«Ми беремо до відома заяви президента рф про його готовність до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов та на одному рівні. Австрія буде готова підтримати справедливий і міцний мир, що базується на міжнародному праві, і бути майданчиком для переговорів як країна, де знаходиться штаб-квартира ОБСЄ», – написав Нехаммер.