Федеральний канцлер: Австрія готова сприяти переговорам Києва та москви

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер запевнив, що його країна виступає за справедливий мир в Україні і готова сприяти переговорам Києва та москви.
Про це він повідомив у Twitter у четвер, 5 вересня.
За його словами, Австрія може стати місцем проведення українсько-російських переговорів.
«Ми беремо до відома заяви президента рф про його готовність до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов та на одному рівні. Австрія буде готова підтримати справедливий і міцний мир, що базується на міжнародному праві, і бути майданчиком для переговорів як країна, де знаходиться штаб-квартира ОБСЄ», – написав Нехаммер.
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