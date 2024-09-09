РНБО: рф не готова до серйозних переговорів про мир

російська федерація наразі не готова до серйозних переговорів про мир. З нею можна розмовляти про мир лише з позиції сили.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю Le Monde.
За його словами, стратегічна культура росіян відрізняється від західного підходу, саме це впливає на готовність росії до мирних переговорів.
"росія не готова до серйозних переговорів. Проблема полягає в тому, щоб посадити путіна за стіл переговорів. росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Тому ви повинні допомогти нам перемогти росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться на інших територіях", - сказав він.
Литвиненко зауважив, що Україна у будь-якому випадку продовжує реалізовувати мирну формулу та займається підготовкою до другого саміту миру.
На його думку, українські державні органи наразі пройшли очистку від російської агентури. Це пов'язано з тим, що інакше б росіяни дізналися про підготовку до Курської операції.
"Очищення відбулося. Це відповідальність СБУ. Це вимагало величезної роботи, тому що росія працювала проти нас протягом тридцяти трьох років з моменту здобуття незалежності. Курська операція показала, що Україна може організовувати масштабні операції проти росіян. Якби хтось із їхніх агентів дізнався б про це, все було б інакше. Звісно, російська агентура все ще є, але її значно менше", - сказав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023