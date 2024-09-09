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РНБО: рф не готова до серйозних переговорів про мир

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російська федерація наразі не готова до серйозних переговорів про мир. З нею можна розмовляти про мир лише з позиції сили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю Le Monde.

За його словами, стратегічна культура росіян відрізняється від західного підходу, саме це впливає на готовність росії до мирних переговорів.

"росія не готова до серйозних переговорів. Проблема полягає в тому, щоб посадити путіна за стіл переговорів. росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Тому ви повинні допомогти нам перемогти росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться на інших територіях", - сказав він.

Литвиненко зауважив, що Україна у будь-якому випадку продовжує реалізовувати мирну формулу та займається підготовкою до другого саміту миру.

На його думку, українські державні органи наразі пройшли очистку від російської агентури. Це пов'язано з тим, що інакше б росіяни дізналися про підготовку до Курської операції.

"Очищення відбулося. Це відповідальність СБУ. Це вимагало величезної роботи, тому що росія працювала проти нас протягом тридцяти трьох років з моменту здобуття незалежності. Курська операція показала, що Україна може організовувати масштабні операції проти росіян. Якби хтось із їхніх агентів дізнався б про це, все було б інакше. Звісно, російська агентура все ще є, але її значно менше", - сказав він.

РНБО, Литвиненко
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