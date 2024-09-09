Forbes: Україна розробила власні плануючі бомби, що дозволять уражати цілі на території ворога

У відповідь на атаки КАБів державою-агресором росією Україна розробила власні плануючі бомби, що дозволять уражати цілі на території ворога та не питати дозволу на це у західних союзників. Про це повідомило видання Forbes.
Щодня російські військові літаки кидають на українські війська та міста до сотні плануючих КАБів, вага деяких з яких досягає трьох тонн. Ця зброя стала одним з вирішальних чинників просування росії на сході України цього року.
"Тепер Україна готується дати відсіч — власними плануючими бомбами. На нещодавньому відео, знятому екіпажем українського винищувача Су-27, зображено бомбардувальник ВПС Су-24, який несе під крилом прототип плануючого боєприпасу. Українці явно мають намір озброїти свої літаки бомбами місцевого виробництва. Випробувальний політ на цьому Су-24 став важливим кроком у розробці нової зброї", - йдеться у матеріалі.
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