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Шольц заявив про необхідність інтенсифікувати зусилля для завершення війни в Україні

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність інтенсифікувати зусилля для завершення війни. Про це він сказав в інтерв'ю ZDF.

Шольц зазначив, що під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським він виступив за участь рф у другому Саміті миру.

"Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз", – сказав німецький канцлер.

Шольц
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