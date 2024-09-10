Сенатор: Війна в Україні закінчиться, коли на президента рф буде здійснено економічний тиск

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що війна закінчиться, коли на президента рф володимира путіна буде здійснено економічний тиск.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Ця війна закінчиться, коли буде тиск на путіна економічно", - сказав Грем.

Він розповів, що Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором говорив про санкції, які не виконуються, про банківську систему та чіпи.

"Багато з цих чіпів використовується в ракетах, тож він очікує на посилення санкцій проти постачання чіпів та банки", - додав Грем.

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що росія фінансує війну власними коштами, що спричиняє значні фінансові втрати. За прогнозами, вже влітку 2025 року ці втрати почнуть серйозно впливати на економіку країни.