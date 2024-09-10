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Сибіга: Наша оборонна промисловість розвивається швидким темпом

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Найкращий спосіб наростити військову допомогу Україні зараз - купувати зброю для наших воїнів в українських виробників.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Наша оборонна промисловість розвивається швидким темпом і може виробляти значно більше за додаткових інвестицій. Це також швидше і дешевше для наших партнерів", - сказав міністр.

"Кожен долар чи євро, вкладений сьогодні в українську зброю для українських воїнів, є найкращою безпековою інвестицією в довгострокову євроатлантичну стабільність", - заявив Сибіга.

Деякі партнери вже закуповують у наших виробників, повідомив міністр.

"Закликаємо їх збільшити інвестиції, а інших - наслідувати приклад", - звернувся Сибіга.

Сибіга, промисловість
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