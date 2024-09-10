Канцлер Німеччини Олаф Шольц розробляє "мирний план" або "Мінськ 3", що передбачає збереження країною-агресором територій України. Про це повідомило видання La Repubblica у понеділок, 9 вересня.
У Шольца є план, щоб увійти в історію як "Канцлер миру" через невдалі для нього результати виборів у Тюрінгії та Саксонії, зазначає видання. За інформацією La Repubblica канцлер Німеччини вирішив "розіграти українську карту", щоб вийти з кута.
"Лідер соціал-демократів уже працює разом з деякими прихильниками СДПН "над таким собі "Мінськом-3", включно з перспективою передачі частини української території Москві. Канцлер працює з двома представниками лівої партії, Рольфом Мютценіхом і Ральфом Штегнером, над мирним планом "Мінськ 3". Перші два були ретельно обговорені з Ангелою Меркель і Путіним, що завжди його розчаровувало", - повідомило авторитетне джерело в парламенті.
Джерело уточнює, що в тому ж напрямку, що й Шольц, штовхає і частина ХДС, а саме крило колишнього канцлера Ангели Меркель та екскандидата у канцлери Армін Лашет.
"Канцлер хоче прогнути Україну будь-якою ціною", - зазначило джерело.
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