Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

La Repubblica: Шольц розробляє "мирний план", що передбачає збереження країною-агресором територій України

164

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розробляє "мирний план" або "Мінськ 3", що передбачає збереження країною-агресором територій України. Про це повідомило видання La Repubblica у понеділок, 9 вересня.

У Шольца є план, щоб увійти в історію як "Канцлер миру" через невдалі для нього результати виборів у Тюрінгії та Саксонії, зазначає видання. За інформацією La Repubblica канцлер Німеччини вирішив "розіграти українську карту", щоб вийти з кута.

"Лідер соціал-демократів уже працює разом з деякими прихильниками СДПН "над таким собі "Мінськом-3", включно з перспективою передачі частини української території Москві. Канцлер працює з двома представниками лівої партії, Рольфом Мютценіхом і Ральфом Штегнером, над мирним планом "Мінськ 3". Перші два були ретельно обговорені з Ангелою Меркель і Путіним, що завжди його розчаровувало", - повідомило авторитетне джерело в парламенті.

Джерело уточнює, що в тому ж напрямку, що й Шольц, штовхає і частина ХДС, а саме крило колишнього канцлера Ангели Меркель та екскандидата у канцлери Армін Лашет.

"Канцлер хоче прогнути Україну будь-якою ціною", - зазначило джерело.

Шольц
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 10 сентября 2024
Понедельник, 9 сентября 2024
Воскресенье, 8 сентября 2024
Суббота, 7 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023