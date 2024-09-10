Черненко: Для СБУ немає "червоних ліній" при ударах по території рф, тож вона переносить війну у росію

Для Служби Безпеки немає "червоних ліній" при ударах по території рф, тож вона переносить війну у росію.
Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко, коментуючи останні підриви складів боєприпасів під Воронежом.
Експерт підкреслює, що СБУ наносить не поодинокі удари, а здійснює масові атаки, які знизять можливості росіян на фронті.
"Мова йде про продовження багатоступеневої операції по системному знищенню складів зброї на території ворога. Очевидно, що військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну, - є законними цілями для України", - наголошує екс-нардеп.
"Для підлеглих Малюка немає «червоних ліній" на території рф. Все, що працює на війну з Україною, має бути знищене. Поки західні партнери думають чи давати дозвіл на удари своєю зброєю вглиб росії, Служба вже здійснює такі удари власними дронами. «Бомбити Воронеж» - це більше не мем, а частина програми СБУ по демілітаризації рф», - акцентує політолог.
Черненко відзначає надзвичайну точність дронів СБУ.
"Місцева влада традиційно заявила, що збила всі безпілотники, а падіння викликане уламками збитих дронів. В момент, коли я пишу цей блог, склад продовжує горіти і вибухати другу добу. Як бачимо, «уламки" від СБУ найбільш точні у світі. А місцеві жителі, яких терміново відселяють подалі від гігантської пожежі на складі, мені здається можуть почати сумніватись, що «СВО йде за планом»», резюмує експерт.
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