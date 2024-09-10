Українці вже почали отримувати гроші за програмою "Національний кешбек"

Більшість українців, хто приєднався до бета-тесту програми "Національний кешбек", уже бачать свій кешбек за 2-3 вересня в Дії. Наразі обробляються дані за інші дні та незабаром все запрацює повноцінно, повідомляє пресслужба Дії.
З моменту запуску бета-тесту минулого тижня до програми "Національний кешбек" вже приєдналися понад 400 000 українців. Більш як 880 000 українців відкрили картки, на які зараховується кешбек.
Також до програми через портал "Дія" приєдналися 713 українських виробників, які зареєстрували 130 000 товарів.
Зокрема, це найбільші торговельні мережі, АЗК та аптеки, серед яких: Епіцентр K, Нова лінія, Auchan, Comfy, Сільпо, Фора, АТБ-Маркет, Аврора, NOVUS, ЕКО маркет, VARUS, OKKO, WOG, UKRNAFTA, мережа аптек АНЦ та Аптека 3i. Ще близько 100 торгових мереж у процесі приєднання, уточнюють у Мінекономіки.
Учасники програми отримують 10% компенсації за купівлю товарів українських виробників. Максимум можна отримати 3000 грн підтримки від держави на місяць.
Кошти можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно, книги, задонатити на Сили оборони чи інвестувати у військові облігації.
Щоб усе працювало коректно, необхідно оновити не лише застосунок "Дія", а й застосунок банку, який обслуговуватиме рахунок. Картку кешбеку необхідно "прив'язати" до Дії.
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