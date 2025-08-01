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У червні українці отримали близько 490 мільйонів гривень кешбеку

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У червні українці отримали близько 490 мільйонів гривень кешбеку

У червні 2025 року уряд виплатив українцям близько 490 мільйонів гривень кешбеку в межах програми заохочення купівлі товарів українського виробництва. Виплати отримали понад 3,5 мільйона учасників, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картку для зарахування коштів у застосунку "Дія".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Отримані кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні послуги, книжки, ліки, благодійність, придбання військових облігацій або донати на ЗСУ.

Станом на 31 липня з початку дії програми (вересень 2024 року) держава вже виплатила близько 3,4 млрд грн. Учасниками програми є понад 1800 виробників, які запропонували споживачам близько 400 тисяч товарів із кешбеком. У ній беруть участь національні торговельні мережі, аптеки, АЗС, а також регіональні мережі й окремі магазини.

Програма орієнтована на підтримку українського виробника та зміну споживчих звичок. Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю продуктів харчування, одягу, взуття, будівельних матеріалів, косметики, товарів для дому, тварин тощо. Перевірити товар на відповідність програмі можна за допомогою сканера штрихкодів у "Дії".

Щоб долучитися до програми, потрібно:

  • подати заявку на участь через сайт або застосунок одного з 20 банків;
  • прив’язати картки, якими ви здійснюєте покупки, і дати дозвіл на передачу транзакцій для нарахування кешбеку;
  • відкрити спеціальну картку "Національний кешбек";
  • активувати її у розділі "Сервіси" в "Дії".

Кошти, отримані в межах програми, не підлягають оподаткуванню та не враховуються при призначенні субсидій і пільг. Їх неможливо зняти готівкою або переказати на інші банківські рахунки.

Дія, кешбек
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