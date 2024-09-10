Лубінець: Доплати до пенсій були занижені

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Конституційного Суду із поданням про визнання неконституційним одне з положень закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік", що призвело до заниження доплат до пенсій.
Про це омбудсман повідомив у Telegram.
Він зазначив, що йдеться про частину другу статті восьмої закону № 3460-ІХ від 9 листопада 2023 року. Вона передбачає визначення розміру мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду, на рівні 1,6 тис. гривень.
Лубінець повідомив, що положення не відповідає низці статей головного закону країни.
"Вважаю, що оспорюване положення Закону не відповідає ч. 1 ст. 8, ст. 16, ч. 3 ст. 22, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 50, ст. 56, ч. 4 ст. 62 та ч. 2 ст. 95 Конституції України", - йдеться у повідомленні.
Він пояснив, що у своєму конституційному поданні, зокрема наголосив на тому, що положення ч. 2 ст. 8 закону призвело до зменшення розміру доплати до пенсії, на яку громадяни законно очікували.
"Варто зауважити, що після ухвалення Закону № 3460-ІХ, до мене почала надходити низка звернень громадян України, у тому числі й колективні звернення депутатів місцевих рад, щодо необхідності внесення конституційного подання щодо визнання вказаного положення Закону неконституційним. Наразі зазначене конституційне подання розподілене судді-доповідачу", - написав омбудсман.
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