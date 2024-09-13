Мудра: Майно рф в Україні націоналізується в дохід держави на підставі спеціального закону

Українські суди станом на початок квітня 2024 року ухвалили щонайменше 397 рішень щодо відшкодування збитків, заподіяних воєнними діями росії, і ця кількість постійно зростає, однак такий шлях має сумнівну ефективність на відміну від створюваного міжнародного компенсаційного механізму, вважає заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"Незважаючи на те, що українські суди задовольняють такі позови, звернення до них з цього питання має сумнівну ефективність... Головна проблема полягає у тому, що виконання таких судових рішень є фактично неможливим: на сьогодні в Україні не існує правового механізму виконання рішень про стягнення коштів з російської федерації", - сказала Мудра в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що майно рф в Україні націоналізується в дохід держави на підставі спеціального закону, який реалізує Міністерство юстиції, і цим законом не передбачено виконання судових рішень за позовами щодо рф.

"Крім того, такі рішення українських судів навряд чи будуть виконані в інших юрисдикціях, і, власне, за два з половиною роки ми таких рішень не бачили. Це пов'язано з тим, що ці рішення можуть не відповідати правилу міжнародного права щодо юрисдикційних імунітетів", - додала заступниця голови ОП.

Вона наголосила, що зважаючи на ці обставини Україна продовжує роботу зі створення міжнародного компенсаційного механізму, який має забезпечити справедливий та ефективний спосіб отримання компенсацій для всіх постраждалих.

"Це займає певний час, але... ми рухаємося з досить непоганою швидкістю: Реєстр (збитків для України) працює, щодо Комісії (з розгляду заяв до Реєстру) - уже немає жодних сумнівів, що вона буде створена, це питання часу, і ми вже обговорюємо конкретні деталі її створення", - зазначила Мудра.

За її словами, залишається питання компенсаційного фонду, оскільки потрібне джерело виконання цих рішень. "І це фактично найскладніше питання теми конфіскації російських активів, але ми теж над ним працюємо", - заявила заступниця голови ОП.

Вона вважає, що низка рішень міжнародних інвестиційних арбітражів проти росії на мільярди доларів, наприклад, від ЮКОС на $50 млрд, не стануть "конкурентами" в боротьбі за російські кошти.

"Якщо ми згадаємо ЮКОС, то вердикт міжнародного арбітражу він отримав 10 років тому й за цей час зміг стягнути кілька активів в окремих європейських юрисдикціях саме державних (російських) компаній, не російської федерації. російські активи захищені суверенним імунітетом. Це, власне, те, що ми намагаємося зняти доктриною контрзаходів", - пояснила Мудра.

Вона додала, що звернути стягнення на активи російських державних компаній у рамках таких комерційних арбітражів також буде складно.

Крім того, заступниця голови ОП нагадала про рішення G7 про виділення $50 млрд Україні за рахунок доходів на заморожені російські активи, в якому було консенсусно підтримано, що заморожені суверенні активи рф мають такими і залишатися, доки росія або не виплатить компенсації, або ці активи не будуть передані Україні.

"Тому ризик щодо золотовалютних резервів, які знаходяться під заморозкою, на сьогодні є, але, на мою думку, незначний", - підсумувала Мудра.

Вона уточнила, що в разі виграних міжнародних арбітражів проти рф українських держкомпаній, таких як Ощадбанк або НАК "Нафтогаз України", їм також буде складно реалізувати ці рішення через захищеність російських суверенних активів імунітетом.

"Тому, гадаю, тільки через компенсаційний механізм. Але якщо ми зможемо довести нашим партнерам, що можна буде виконати рішення цих арбітражів, які вже існували на момент початку повномасштабного вторгнення або були отримані пізніше. Друга умова – щоб в компенсаційному фонді, який є складовою компенсаційного фонду, залишилися кошти після виконання всіх рішень по компенсації збитків, завданих агресією. Нагадаю, що активів $300 мільярдів, а оцінених Світовим банком збитків тільки державі задано на $486 мільярдів, тому їх вже не вистачає", - зазначила заступниця голови ОП.