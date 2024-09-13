МВФ найближчими тижнями може затвердити результати перегляду програми розширеного фінансування EFF для України

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями розгляне питання затвердження результатів п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України. Також ухвалить рішення щодо наступного траншу.

Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми очікуємо, що засідання Ради відбудеться найближчими тижнями", - сказала Козак.

За її словами, в разі позитивного рішення Виконавчої ради МВФ Україна отримає до 1,1 млрд доларів.

Представниця Фонду також дала позитивну оцінку діям української влади щодо виконання умов програми EFF.

"Влада виконала всі кількісні критерії ефективності, а також структурні орієнтири в межах п’ятого огляду станом на кінець червня. Крім того, було досягнуто домовленостей щодо політики та реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни",- зазначила Козак.