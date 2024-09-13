ВООЗ: Майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів, від легких до важких

Майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів, від легких до важких. З наближенням зими ситуація може загостритися. Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ) доктор Ганс Клюге на пресконференції.
За його словами, зимовий сезон в Україні може бути надскладним, до того ж в умовах наближення третьої річниці з початку повномасштабної агресії росії.
"Одне із занепокоєнь щодо зими - це ризик збільшення кількості проблем з психічним здоровʼя. За нашими оцінками, майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів, від легких до важких. З наближенням третьої річниці війни такі виклики лише зростають, і усвідомлення того, що наближається зима, може тільки загострити ситуацію", - сказав Клюге.
Клюге зазначив, що необхідно зосередитися на відновленні системи охорони здоров'я в Україні.
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