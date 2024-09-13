Associated Press: Майже $6 млрд американської допомоги для України може "згоріти"

Близько $5,8 млрд американської допомоги для України може "згоріти", якщо Конгрес не вживе заходів. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на неназваних американських чиновників.

За їх словами, наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на приблизно $5,8 млрд, якщо Конгрес не продовжить повноваження Пентагону із надсилання допомоги Києву з власних запасів.

Джерела видання повідомили, що адміністрація американського президента звернулася до Конгресу з проханням включити повноваження з фінансування у будь-яку резолюцію, котру законодавці можуть ухвалити до кінця фінансового року 30 вересня. Це потрібно, щоб було фінансування федерального уряду та для запобігання зупиненню його роботи (шатдауну).

Загалом, чиновники сподіваються продовжити ці повноваження з фінансування ще на рік, але додали, що Пентагон розглядає й інші варіанти, якщо ця спроба провалиться. Які це саме варіанти – не уточнюють.

Посадовці зазначили, що спливає термін дії допомоги на близько $5,8 млрд за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA). За ним допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Міністерства оборони США, що дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників

Термін дії ще $100 млн за PDA не спливає наприкінці місяця, зауважили співрозмовники.

Також, за їхніми даними, на допомогу Україні ще є трошки більш ніж $4 млрд за програмою USAI, термін дії яких теж не закінчиться цього місяця – вони діятимуть ще рік. Ці кошти використовуються для оплати контрактів на виробництво озброєння, котре буде поставлено через рік чи більше.