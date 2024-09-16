Сирський: Якісна підготовка - один із головних чинників збереження життя українського воїна

У Збройних силах України опрацьовують питання створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

За його словами, якісна підготовка - один із головних чинників збереження життя українського воїна. "Докладаємо для цього максимум зусиль", - запевнив Сирський.

Командувач провів робочу нараду із цього питання за участю керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення. Розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.

За словами Сирського, ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, максимальна увага приділяється залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом.

“Опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу. Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року”, - поінформував Сирський і зауважив, що у навчальних центрах триває робота над підвищенням якості підготовки військовослужбовців.