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Deep state: На одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення

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На одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення. Втім, висновки наразі робити ще зарано.

Про це розповів співзасновник і аналітик платформи Deep state Роман Погорілий в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За словами Погорілого, Сили оборони продовжують працювати у Курській області, де наразі тривають активні бойові дії. Тим часом росіяни намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають наші військові.

Зокрема були й несприятливі моменти, де ворогу вдалось повернути під свій контроль певні населені пункти. Але ситуація динамічна, у зв'язку з чим там все переходить з рук в руки.

"І після останнього оновлення всі могли навіть в районі Курщини побачити таку дуже цікаву зону "сіру" в оточенні. Так воно є. Тобто кацапи перебувають в оточенні. Вони там десь намагаються певними шляхами пробиватися, щоб надавати підкріплення. Наші військові з ними ведуть бої. Тобто картина там дуже цікава. Але знову ж таки якісь висновки робити важко і зарано", - додав він.

Водночас аналітик Deep state відзначив, що йому невідома кількість росіян, які перебувають в оточені, втім, висловив сподівання, що ворогу не вдасться вийти.

Курська область, Deep state
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