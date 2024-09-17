Бельбас: "Українська бронетехніка" збудує новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Приватна компанія "Українська бронетехніка" збудує новий завод в Україні з виробництва артилерійських боєприпасів. Про це в інтерв'ю Мілітарному розповів директор компанії Владислав Бельбас.

"Ми плануємо відкрити в країні ще один завод, що дозволить нам значно збільшити обсяги постачання", – сказав Бельбас.

Він відмовився назвати тип боєприпасів, які будуть вироблятися на новому заводі. Водночас Бельбас зазначив, що не планують виготовляти 152 мм снаряди радянського зразка.

Зараз компанія випускає сотні тисяч снарядів на рік, виробляючи весь спектр мінометних снарядів від 60 до 120 мм, а також артилерійські 122-мм снаряди.

Керівник компанії зазначив, що частка українських компонентів у них значно зросла за останній рік, зокрема, корпуси й підривники виробляються в Україні. Фактично єдиними імпортними компонентами залишаються порох і вибухівка.

Окрім снарядів, Українська бронетехніка також виробляє 60 мм, 82 мм і 120 мм міномети, що постачаються Силам оборони.

За словами Бельбаса, потужності підприємства з виробництва мінометів завантажені на 100% до кінця 2024 року. Наступного року виробництво вже законтрактовано на 50–70%. Водночас він зазначив, що відсотки завантаженості є дуже умовними й не відображають реального потенціалу виробництва.