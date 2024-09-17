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Wall Street Journal: росія продала крадене українське зерно майже на $1 млрд

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росія та її поплічники 2022 року продали крадене на окупованих територіях України зерно майже на $1 млрд, відбираючи в українців врожаї, або скуповуючи їх за безцінь, часто в примусовому порядку, підрахували у Wall Street Journal.

"Цей бізнес має розгалужену мережу клієнтів, до якої входять відповідальні за російське вторгнення фірми, а також компанія, пов'язана з Революційною гвардією Ірану, кримський бізнесмен Ганага, який через свою компанію Agro-Fregat LLC співпрацює з Сирією та Ізраїлем, а також фірма, що торгує з ОАЕ", - пише видання.

На думку ЗМІ, продаж награбованого допомагає РФ справлятися з економічним тиском країн, які ввели санкції. Таким чином, викрадене внаслідок війни допомагає фінансувати цю саму війну.

Точну комерційну вартість викраденої агропродукції визначити складно. Видання послалося на інформацію заступника міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича про те, що з 2022 року щонайменше 4 млн тонн зерна з окупованої частини України продали на міжнародних ринках більш ніж за $800 млн.

Більшість викраденого зерна експортували малими суднами або наземним транспортом. За даними уряду США, трьома суднами, що експортують великі обсяги нелегального зерна, через мережу корпоративних організацій володіє російська державна "Об'єднана суднобудівельна корпорація", яка також виробляла військові кораблі, з яких обстрілювали Україну. Крім того, російська фірма, що продає зерно з окупованої частини Запорізької області, пожертвувала батальйону окупантів 10 млн рублів ($111 000).

Іноді замішаними у схемах продажу є іноземні судна. Туреччина заборонила суднам приходити з окупованих українських терміналів і співпрацює з Києвом у блокуванні незаконної торгівлі, заявили представники зовнішньополітичного відомства країни.

Водночас український прокурор Ігор Поночевний у червні почав стежити за турецьким судном Usko MFU, яке, за його підозрою, перевозило вкрадене зерно торік із севастопольського порту. Це судно в листопаді вивезло до Туреччини 2100 тонн подрібненого насіння соняшнику і бурої пшениці потенційною вартістю в $0,5 млн.

Крім того, харківська прокуратура перевіряє трейдера, підозрюваного у розкраданні зерна і перепродажу вантажів еміратській компанії. "Геліос Плюс" привернув увагу прокуратури після того, як вивіз усі 700 тонн зерна, що залишилися на хлібокомбінаті в місті Куп'янськ, коли Росія захопила його в серпні 2022 року.

За повідомленнями української влади, Єгипет, Ізраїль і Ліван перестали купувати зерно після того, як їх поінформували, що його викрадено.

зерно, Wall Street Journal
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