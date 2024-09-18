Аналітик: Для збільшення імпорту електроенергії взимку обговорюється рішення перегляду цінових обмежень

Для збільшення імпорту електроенергії взимку зараз обговорюється рішення перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії.
Про це заявила аналітик ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар’я Орлова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.
Вона пояснила, що за все літо фактичний імпорт в середньому склав 50-80% (залежно від годин доби) від загального обмеження в 1,7 ГВт. Таким чином, попри дефіцит та обмеження споживання перетин не використовується повністю.
Зокрема, однією з причин цього є збільшення вартості електроенергії на сусідніх ринках, яка ввечері може перевищувати українську в 3-5 разів.
"Максимальні цінові обмеження на "вечірні" години складають 9000 грн/МВт·год (трохи понад 200 євро/МВт·год), в той час, як ціна в Угорщині або Румунії у деякі дні перевищувала 800 євро/МВт·год. За даними джерел ExPro на ринку, наразі відбувається обговорення щодо можливої зміни прайс-кепів задля більшого залучення імпорту в опалювальний сезон", - написала Орлова.
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