Кабмін ухвалив план заходів відновлення системи освіти на деокупованих територіях

20 вересня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про затвердження плану заходів з відновлення системи освіти на деокупованих територіях (ДОТ) на 2024-2027 роки.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Основні завдання цього плану включають:

створення умов для організації та здійснення повноцінного освітнього процесу на ДОТ;

підвищення компетентності педагогів щодо роботи з учнями;

забезпечення кожного учня якісними освітніми послугами відповідно до індивідуальних потреб та можливостей на всіх рівнях освіти;

активну участь громадян у проведенні заходів із відновлення якісної освіти на ДОТ.

У Мінреінтеграції додають, що реалізація цих заходів сприятиме повноцінному відновленню освітнього процесу, підвищенню кваліфікації педагогів для роботи в умовах після окупації, та забезпеченню надання якісних освітніх послуг на всіх рівнях освіти.

Проєкт було розроблено Міністерством освіти і науки, а його обговорення проводилося на засіданнях Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Нагадаємо, що через війну в Україні повністю зруйновано майже 400 закладів освіти, а кожна сьома школа зазнала пошкоджень. У липні 2023 року, за даними МОН, кількість пошкоджених закладів освіти перевищувала 1000, а зруйнованих – більше 300.