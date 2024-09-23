Кабмін ухвалив план заходів відновлення системи освіти на деокупованих територіях

20 вересня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про затвердження плану заходів з відновлення системи освіти на деокупованих територіях (ДОТ) на 2024-2027 роки.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Основні завдання цього плану включають:
У Мінреінтеграції додають, що реалізація цих заходів сприятиме повноцінному відновленню освітнього процесу, підвищенню кваліфікації педагогів для роботи в умовах після окупації, та забезпеченню надання якісних освітніх послуг на всіх рівнях освіти.
Проєкт було розроблено Міністерством освіти і науки, а його обговорення проводилося на засіданнях Координаційного штабу з питань деокупованих територій.
Нагадаємо, що через війну в Україні повністю зруйновано майже 400 закладів освіти, а кожна сьома школа зазнала пошкоджень. У липні 2023 року, за даними МОН, кількість пошкоджених закладів освіти перевищувала 1000, а зруйнованих – більше 300.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023