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Енергоатом: Запускаємо виробничі лінії з виготовлення унікальних компонентів для ремонту українських АЕС

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«Енергоатом» запускає в роботу виробничі лінії з виготовлення унікальних компонентів для ремонтів українських АЕС. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Йдеться про специфічні запчастини, необхідні для роботи вітчизняних енергоблоків. Раніше таке обладнання постачалось лише з рф, яка була монополістом у цьому сегменті ринку», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» зазначає, що це обладнання підходить для реакторів ВВЕР-440, які експлуатує не лише Україна, а й низка європейських країн: «Таким чином, «Енергоатом» може стати постачальником унікального обладнання для європейських АЕС».

Енергоатом
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