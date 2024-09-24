Енергоатом: Запускаємо виробничі лінії з виготовлення унікальних компонентів для ремонту українських АЕС

«Енергоатом» запускає в роботу виробничі лінії з виготовлення унікальних компонентів для ремонтів українських АЕС. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Йдеться про специфічні запчастини, необхідні для роботи вітчизняних енергоблоків. Раніше таке обладнання постачалось лише з рф, яка була монополістом у цьому сегменті ринку», – йдеться у повідомленні.
«Енергоатом» зазначає, що це обладнання підходить для реакторів ВВЕР-440, які експлуатує не лише Україна, а й низка європейських країн: «Таким чином, «Енергоатом» може стати постачальником унікального обладнання для європейських АЕС».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023