Кориневич: Керченський міст – незаконний, і його необхідно демонтувати

російська федерація обмежує міжнародне судноплавство у спробах заволодіти Азовським морем і Керченською протокою.

Про це заявив посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич під час виступу в суді в Гаазі, де розпочалося представлення позиції на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі у справі щодо прав України як прибережної держави в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці (проти росії).

«Зараз росія розглядає Керченську протоку, Азовське море, можливо, навіть частини Чорного моря, як власні води. росія хоче, щоб ці води розглядалися як частина її імперії XXI століття», – заявив Антон Кориневич.

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ навів приклад російської пропаганди, коли псевдоексперти стверджували, що нібито Азовське море схоже на озеро чи річку. Проте Україна рішуче відкидає подібні заяви.

«Цей Трибунал теж має їх відкинути. Азовське море – не озеро і не дельта невеликої річки. Це понад 37 тис. кв. км напівзамкнутого моря. Міст – незаконний, і його необхідно демонтувати», – наголосив посол МЗС.

Прохід через Керченську протоку має бути аналогічний тому, який був до початку цієї незаконної перешкоди судноплавству, переконаний Антон Кориневич.

Зокрема, росія незаконно побудувала надзвичайно низький міст через важливий морський шлях. Через нього деякі з основних класів суден, які використовуються в міжнародній торгівлі, більше не можуть проходити через Керченську протоку.

За його словами, судна перевозили українську сталь, зерно та харчі до інших країн. Керченський міст не лише перешкоджає транзитному проходу, але й використовується росією для доставлення зброї до Криму, наголосив посол МЗС.