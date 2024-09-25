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Мінфін вважає необхідним відновлення Дорожнього фонду для якіснішого розподілу грошей

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Міністерство фінансів вважає необхідним відновлення Дорожнього фонду у 2025 році для якіснішого розподілу грошей. Про це сказав міністр Сергій Марченко на брифінгу.

"Які наслідки обнулення Дорожнього фонду в цьому році? Ми фінансували потреби дорожнього господарства за рахунок резервного фонду. Я вважаю, що це не досить якісне рішення. Більш доцільним є спрямування цих коштів в окремий фонд, як це було [раніше]", – сказав міністр.

"Для нас це була досить ризикова історія, яка постійно отримувала бюджетне напруження, – потреба і заявки конкретних територій через необхідність ремонту доріг, наближених до територій, де ведуться бойові дії. Системний підхід, можливо, призведе до більш якісного розподілу цих коштів", – додав Марченко.

Більшість коштів Дорожнього фонду у 2025 році піде на виплату боргових зобов'язань, уточнив міністр.

Марченко
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