Ердоган зазначив, що готовий виступити посередником для досягнення миру в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив підтримку територіальної цілісності України під час зустрічі з президентом нашої держави Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Також він зазначив, що готовий виступити посередником для досягнення миру.
Про це повідомив директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.
”Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити всілякі кроки зі сприяння, включно з посередництвом, для досягнення справедливого та міцного миру, і що буде продовжено зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи та досягнення припинення вогню між Україною і росією, яке може відкрити двері до миру”, – йдеться в повідомленні.
Також президент Туреччини сказав Зеленському, що Анкара завжди вірила в те, що “війну, яку росія розв’язала проти України, можна завершити за допомогою діалогу, захистивши територіальну цілісність і суверенітет України, і що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення цієї мети”.
В Офісі президента України повідомили, що лідери обох країн детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.
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