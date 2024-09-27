НБУ: Підвищення податків не буде мати суттєвого впливу на рівень інфляції

Підвищення податків не буде мати суттєвого впливу на рівень інфляції.
Відповідні розрахунки були відображені у липневому Інфляційному звіті, сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю для Центру економічної стратегії.
Там ішлося про можливі додаткові інфляційні ефекти у разі підвищення ставок на окремі податки, зокрема на ПДВ.
"Водночас, аналізуючи пакет ініціатив, поданих до парламенту, ми дійшли висновку, що більшість з них матимуть переважно нейтральний вплив на ціни", - вказав Ніколайчук.
Підвищення оподаткування доходів буде збалансовано тим, що отримані додаткові бюджетні ресурси повернуться в економіку у вигляді державних видатків. Це призведе до значного тиску на попит і зростання цін.
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