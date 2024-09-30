Нардеп: Рішення США про дозвіл на удари по росії наданою зброєю буде ухвалене після виборів

Рішення США про скасування обмежень для України на удари по росії далекобійними ракетами все ще "на столі". Ймовірно, рішення буде ухвалене після виборів у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, заступника голови Комітету з питань національної безпеки й оборони ВРУ Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.
За його словами, у США подавали сигнали про те, що рішення про дозвіл на удари по росії наданою зброєю буде ухвалене. Проте під час візиту президента Володимира Зеленського до США цього не сталося.
"Все одно цей дозвіл все ще "на столі". Тобто його не відкидають як взагалі неприйнятний. Чому буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів - досить ймовірно", - сказав нардеп.
На думку Чернєва, не ухвалення рішення з боку США могло бути з різних причин, зокрема і через співпрацю росії з Іраном.
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