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Сіярто: Угорщина продовжить підтримку енергозабезпечення України

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Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час переговорів з українським колегою Андрієм Сибігою в Будапешті заявив, що Угорщина продовжить підтримку енергозабезпечення України та заохочуватиме свою найбільшу нафтогазову компанію MOL і оператора системи передачі е/е MAVIR у допомозі з розвитку української енергетики.

"Я підтвердив міністру, що Угорщина продовжить підтримувати потужності з транспортування енергії, необхідні для безпеки енергозабезпечення України (...) Як у разі транспортування природного газу через Угорщину до України, так і в разі експорту електроенергії через Угорщину до України, ми не обмежуємо жодних потужностей (...) Ми (також - ІФ-У) продовжуємо заохочувати великі угорські компанії MOL та MAVIR, щоб допомогти роботі української енергосистеми на професійному рівні, використовуючи технічні й технологічні переваги", - сказав він на пресконференції із Сибігою в понеділок.

Сіярто зазначив, що від початку війни в Україну через Угорщину було транспортовано понад 3 млрд куб. м природного газу, а з червня поточного року його країна є найбільшим джерелом імпорту електроенергії для України, що склало 45% загального обсягу.

Водночас Сіярто зазначив, що Угорщина, надаючи таку підтримку, розраховує на те, що Україна "утримуватиметься від односторонніх раптових кроків", що впливають на енергопостачання його країни, і на недопущення дискримінації щодо угорських компаній, які тут працюють.

Нагадаємо, Угорщина і Словаччина в середині липня припинили отримувати трубопровідну нафту від "ЛУКОЙЛу" у зв'язку з введеною Україною забороною на транзит. Київ посилив санкції проти "ЛУКОЙЛу", фактично заборонивши транзит нафти, що надходить до Центральної Європи через українську ділянку нафтопроводу "Дружба". Компанія є великим постачальником сировини як в Угорщину (близько третини), так і в Словаччину (40-45%). Обидві країни висловилися категорично проти такого рішення.

Водночас глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що "дочка" НАК "Укртранснафта" продовжує транзит російської нафти в колишніх обсягах, а ресурс "ЛУКОЙЛу" замінив ресурс інших власників.

Протягом літа в Україну найбільше е/е було імпортовано з Угорщини (203,5 млн кВт*год у серпні, 376,8 млн кВт*год у липні та 357,2 млн кВт*год у червні).

Сіярто, Сибіга
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