НБУ: Станом на 1 вересня частка проблемних кредитів у банківському секторі скоротилася

Частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня 2024 року становила 33,1%. Цей показник на 0,8 в.п. нижчий рівня станом на 1 серпня 2024 року (33,9%) та на 4,2 в.п. менший за показник станом на початок року.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанка України.
Також зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 415 млн грн за місяць та на 5,8 млрд грн з початку року. Водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 27 млрд грн за місяць та 127 млрд грн з початку року.
Серед ключових чинників скорочення частки NPL регулятор назвав подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів.
В НБУ нагадують, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).
Додамо, що за перші сім місяців 2024 року частка NPL скоротилася до найнижчого рівня з жовтня 2022 року, коли показник складав 33,6%.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023