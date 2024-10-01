НБУ: Станом на 1 вересня частка проблемних кредитів у банківському секторі скоротилася

Частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня 2024 року становила 33,1%. Цей показник на 0,8 в.п. нижчий рівня станом на 1 серпня 2024 року (33,9%) та на 4,2 в.п. менший за показник станом на початок року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанка України.

Також зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 415 млн грн за місяць та на 5,8 млрд грн з початку року. Водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 27 млрд грн за місяць та 127 млрд грн з початку року.

Серед ключових чинників скорочення частки NPL регулятор назвав подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів.

В НБУ нагадують, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).

Додамо, що за перші сім місяців 2024 року частка NPL скоротилася до найнижчого рівня з жовтня 2022 року, коли показник складав 33,6%.