Мінагрополітики: В рамках проєкту "Земельний банк" відбувся перший аукціон з оренди сільськогоспземель

В рамках проєкту "Земельний банк" 1 жовтня в системі Prozorro. Продажі відбувся перший аукціон з оренди земель сільськогосподарського призначення.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
Згідно з повідомленням, за ділянку понад 115 га на Вінниччині змагалися 14 учасників.
Переможна ставка на її оренду склала понад 3 млн гривень.
Загалом 1 жовтня Фонд держмайна на платформі Prozorro. Продажі провів 16 земельних аукціонів.
При цьому до кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних сільгоспземель у 20 областях України.
"Для реалізації проєкту фонд створив ТОВ "Державний земельний банк" – перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення, що на 100% належить державі. Площа земельних ділянок, які можна орендувати, варіюється від 1 га до 4 тис. га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі", - йдеться в повідомленні.
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