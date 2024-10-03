Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

В Україні можуть оподатковувати усі посилки з-за кордону: Законопроєкт вже готують

146

Норму про несплату податку на додану вартість при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства. Відповідний законопроєкт уже готують. Таку заяву сьогодні, 2 жовтня, зробив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі «Бізнес і війна».

«Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу – пільгу у вигляді 150 євро треба прибрати. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Попри те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений», – сказав політик.

За його словами, наявність норми про відсутність оподаткування для посилок на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні».

«Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари - від харчових продуктів до легкої промисловості – сплачує ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З погляду державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо», – висловився нардеп.

Гетманцев вважає, що держава «дуже запізнилася» з таким рішенням.

Гетманцев, податки, посилки
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 3 октября 2024
Среда, 2 октября 2024
Вторник, 1 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023