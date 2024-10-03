В Україні можуть оподатковувати усі посилки з-за кордону: Законопроєкт вже готують

Норму про несплату податку на додану вартість при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства. Відповідний законопроєкт уже готують. Таку заяву сьогодні, 2 жовтня, зробив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі «Бізнес і війна».
«Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу – пільгу у вигляді 150 євро треба прибрати. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Попри те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений», – сказав політик.
За його словами, наявність норми про відсутність оподаткування для посилок на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні».
«Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари - від харчових продуктів до легкої промисловості – сплачує ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З погляду державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо», – висловився нардеп.
Гетманцев вважає, що держава «дуже запізнилася» з таким рішенням.
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