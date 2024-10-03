Підласа: Декларація G7 передбачає часткове використання анонсованих $50 млрд на військову підтримку України

Декларація країн "Великої Сімки" (G7) щодо підтримки відновлення та реконструкції України передбачає часткове використання анонсованих $50 млрд на військову підтримку України, але це не є прямим свідченням про можливість прямого фінансування з цих коштів оборони, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

"У цій заяві Великої Сімки йдеться тільки про ERА (Extraordinary Revenue Acceleration Loans - ІФ-У), що ці кошти частково можна буде використати на військову підтримку України, але це зовсім не означає, що ці гроші надійдуть до бюджету України і ми на них зможемо платити зарплати військовослужбовцям та купувати військову форму чи боєприпаси", - пояснила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як приклад голова комітету навела використання Євросоюзом доходів від заморожених російських активів для військової допомоги Україні.

"У них є для цього окремий інструмент, називається Peace Facility. Після дозволу на використання доходів із росактивів у лютому, вони 90% цих доходів спрямовують у цей Peace Facility, а 10% - в Ukraine Facility. Але цей же Peace Facility не дає гроші в бюджет України", - наголосила Підласа.

"Не знаю, як зараз, але спочатку було багато заяв, що, наприклад, Франція і Німеччина наполягають, що з цього Peace Facility Єврокомісія має розміщувати замовлення виробників усередині ЄС для закупівлі зброї, боєприпасів і передавати Україні це в натуральному вигляді", - зазначила голова парламентського бюджетного комітету.

Підласа наголосила, що не може точно поінформувати про подальше майбутнє питання щодо використання Україною $50 млрд безоплатного кредиту, який надають за рахунок доходів від знерухомлених росактивів, на оборонні видатки, оскільки щодо деталей цього рішення тривають переговори безпосередньо між європейськими та американськими лідерами.