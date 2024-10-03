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QR-код у повістці дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа

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Міністерство оборони України планує запровадити новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Вже тестується функціональність такого нововведення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в коментарі для DOU.

За словами Черногоренко, QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа.

У застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

  • чинність повістки;
  • дату та номер документа;
  • ТЦК, який видав повістку;
  • ім’я особи, яка підписала документ;
  • призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.
QR-код, повістка, Черногоренко
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