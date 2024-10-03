QR-код у повістці дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа

Міністерство оборони України планує запровадити новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Вже тестується функціональність такого нововведення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в коментарі для DOU.

За словами Черногоренко, QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа.

У застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема: