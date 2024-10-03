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Зеленський підписав указ щодо виділення не менше 26,3% ВВП на сектор безпеки і оборони у 2025 році

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО України, що передбачає виділення не менше 26,3% ВВП на сектор безпеки і оборони у 2025 році. Визначено пріоритетні напрями фінансування, включаючи розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО і ЄС та кібербезпеки, пише УНН.

Президент підписав указ №683/2024 від 2 жовтня, яким увів у дію рішення РНБО України від 2 жовтня 2024 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", яке, крім низку пунктів, - для службового користування.

Рішення РНБО, як повідомляється, передбачає, серед іншого, Кабміну:

1) передбачити під час доопрацювання у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 26,3% ВВП для сектору безпеки і оборони України, водночас фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 2 223 042,4 млн гривень;

2) забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства;

3) вжити у 2025 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

  • розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО і ЄС;
  • удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки і оборони;
  • підтримання та підвищення спроможностей Збройних Сил України;
  • забезпечення функціонування підготовки населення до національного спротиву;
  • забезпечення належного захисту об'єктів критичної інфраструктури;
  • розвиток національної системи кібербезпеки, розбудова спроможностей кібероборони для відсічі і стримування агресії проти України у кіберпросторі, забезпечення кіберзахисту критичної інфраструктури;
  • забезпечення інформаційної безпеки держави, посилення спроможностей із протидії інформаційній агресії та дезінформації, розбудова системи стратегічних комунікацій;
  • реформування органів правопорядку;
  • реалізація державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

Деякі абзаци - для службового користування.

4) вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2025 році для органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.

Органам сектору безпеки і оборони України доручено вжити протягом 2025 року заходів щодо:

  • посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання бюджетних коштів;
  • забезпечення контролю за дотриманням умов і строків виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема станом погашення дебіторської заборгованості, та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості;
  • організації належної претензійної та позовної роботи з метою скорочення простроченої дебіторської заборгованості.

Міністерству фінансів України доручено забезпечити протягом 2025 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.

НАТО, РНБО, ЄС
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