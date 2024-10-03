Зеленський підписав указ щодо виділення не менше 26,3% ВВП на сектор безпеки і оборони у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО України, що передбачає виділення не менше 26,3% ВВП на сектор безпеки і оборони у 2025 році. Визначено пріоритетні напрями фінансування, включаючи розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО і ЄС та кібербезпеки, пише УНН.
Президент підписав указ №683/2024 від 2 жовтня, яким увів у дію рішення РНБО України від 2 жовтня 2024 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", яке, крім низку пунктів, - для службового користування.
Рішення РНБО, як повідомляється, передбачає, серед іншого, Кабміну:
1) передбачити під час доопрацювання у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 26,3% ВВП для сектору безпеки і оборони України, водночас фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 2 223 042,4 млн гривень;
2) забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства;
3) вжити у 2025 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:
Деякі абзаци - для службового користування.
4) вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2025 році для органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.
Органам сектору безпеки і оборони України доручено вжити протягом 2025 року заходів щодо:
Міністерству фінансів України доручено забезпечити протягом 2025 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.