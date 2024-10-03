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Суд ЄС підтвердив заборону на надання юридичних послуг компаніям і державним установам з росії

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Суд Європейського Союзу відхилив позов бельгійських колегій адвокатів, які оскаржували запроваджену у 2022 році в результаті санкцій заборону на надання юридичних послуг компаніям і державним установам з росії.

Про це йдеться в повідомленні Суду, що є в розпорядженні "Європейської правди".

У 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення росії проти України ЄС ухвалив низку обмежувальних заходів, серед яких – заборона на надання юридичних консультаційних послуг.

Низка бельгійських адвокатських асоціацій подали позов до Суду Євросоюзу загальної юрисдикції з вимогою скасувати цю заборону.

Стверджувалось, що вона "порушує основоположні права, що гарантують доступ до юридичної консультації адвоката, професійну таємницю та обов'язок незалежності адвокатів, цінності верховенства права, а також принципи пропорційності та правової визначеності".

Суд ЄС відхилив позов, зазначивши, що заборона на надання юридичних консультаційних послуг російському уряду або юридичним особам з росії не поширена на судові процеси, а також не стосується фізичних осіб.

"На думку Суду, оскаржувана заборона, розмежована положеннями про винятки та виключення, справді переслідує цілі загального інтересу, не завдаючи шкоди самій суті фундаментальної ролі адвокатів у демократичному суспільстві", – йдеться в повідомленні.

суд, юридичні послуги
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