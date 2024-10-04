Експерт: Законопроєкт про підвищення податків значно тінізує "білий" бізнес

17 вересня Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт № 11416-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану". Друге читання заплановано на середину жовтня. Законопроєкт вже викликав хвилю занепокоєння серед українців.

На думку керуючого партнера консалтингової компанії Forsego Ukraine Руслана Пахомова законопроєкт про підвищення податків значно тінізує "білий" бізнес, - передають Новини.PRO.

"Ризики для економіки величезні. Такий тип податку одночасно зменшує купівельну спроможність і збільшує собівартість внутрішнього продукту. Він найбільшим чином вплине на білий бізнес і сумлінних платників податків, зробивши їх неконкурентними перед менш чесними учасниками ринку", - каже Руслан Пахомов.

Він переконаний, навіть, якщо і буде позитивний короткостроковий ефект від реформи, за який можна звітувати перед суспільством, то в стратегічному плані Україна програє, адже менш ніж за пів року бізнес адаптується і піде в тінь. А на повернення до правил гри і зменшення податків до початкового рівня - підуть роки.

Руслан Пахомов зауважує, що доцільніше було обрати ПДВ в контексті підвищення податків. Від цього кроку відмовилися при доопрацюванні законопроєкту, хоча навіть представники МВФ під час роботи місії фонду в Києві рекомендували збільшити відсоткову ставку на 2 пункти – до 22%.

Альтернативою агресивного підвищення податків могли б стати реформи.

"Більш правильно з погляду користі для підприємців – відмовитись від підвищення податків, а натомість скоротити видатки держбюджету, паралельно провівши реформи БЕБ, митниці та податкової, що забезпечить ефективне і рівномірне адміністрування та підтримає білий бізнес", - констатує Руслан Пахомов.