МЗС України: Створення спецтрибуналу на основі двосторонньої угоди між Україною і Радою Європи є найбільш перспективним

Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич сказав, що формат створення спецтрибуналу на основі двосторонньої угоди між Україною і Радою Європи є найбільш перспективним.
Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспондент Укрінформу в Гаазі.
“Дійсно, ми дійшли висновку, що формат створення трибуналу на основі двосторонньої угоди між Україною і Радою Європи є найбільш перспективним і таким, якому треба слідувати, і власне який треба розробляти надалі. Тому Core Group продовжує працювати й у нас ще будуть обов'язково зустрічі цього року і до кінця року. І потім, звичайно, ми будемо працювати далі над проєктами установчих документів, зокрема, для трибуналу. Тож робота ведеться”, - сказав він.
Він також зазначив, що "питання того, яким чином мають обиратися судді, як буде формуватися суддівський корпус, то всі ці питання ми вже, звичайно, обговорюємо. Тому що ці питання будуть закладені в установчі документи, зокрема в статут трибуналу. І якраз над розробкою відповідних документів зараз, зокрема, ми теж працюємо”.
За його словами, зустріч Core Group зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України, яка пройшла у вересні у Відні “була позитивною, і це є в цілому загальна оцінка всіх, хто брав участь у зустрічі”.
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